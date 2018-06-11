رئيس الوزراء الإثيوبى يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على، والوفد المرافق له، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقام الرئيس السيسي مأدبة إفطار على شرف رئيس الوزراء الإثيوبي، فيما عقد الجانبان جلسة مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة قضية سد النهضة.

وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الأولى للقاهرة منذ توليه الحكم في إثيوبيا في مطلع أبريل الماضي، ويعد أول رئيس وزراء مسلم من قبيلة الأورومو.