خبير أسواق المال يتوقع تحرك البورصة فى اتجاه عرضى خلال الأسبوع الجارى

توقع أحمد مرتضى خبير أسواق المال، أن تسير البورصة المصرية فى اتجاه عرضى هذا الأسبوع، ويصل الحد العلوى لهذا الاتجاه 16350 نقطة والحد السفلى 15780 نقطة بعد أن تراجع المؤشر الأسبوع الماضى بوتيرة تصحيحية قوية.

وأرجع مرتضى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تزايد وتيرة التصحيح بالبورصة إلى أولا عدم وضوح الرؤية بشأن موعد تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية القادمة وثانيا مبيعات الأفراد الناتجة عن تخفيض نسب "المارجن" بسبب انخفاض نسبة الضمانة المقدمة للاقتراض فقد سجل صافى تعاملات الافراد بيع بمبلغ 65 مليون جنيه قابلة شراء انتقائى من المؤسسات مستغلة هلع الأفراد.

وأشار مرتضى، إلى أن تخفيض دعم الطاقة بنسب تتراوح بين 20% إلى 25% لن يؤثر على مستويات أسعار الفائدة، وأثر ذلك سيكون مقبول وإيجابى إلى حداً ما، خاصة بعد تراجع معدل التضخم العام السنوى للبلاد ليصل إلى 11.4% فى مايو، وذلك من 13.1% فى الشهر السابق، أما فى حالة تخفيض الدعم خلال الفترة المقبلة بنسبة أكثر من 40% دفعه واحدة فقد يؤدى ذلك إلى رفع مستويات أسعار الفائدة مما قد يؤثر بالسلب على السوق بصفة عامة وعلى بعض الشركات بصفة خاصة وتختلف من شركه لأخرى حسب طبيعة نشاط الشركة.