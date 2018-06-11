حريق بمول تجارى تحت الإنشاء بالحى السابع بمدينة العبور

القليوبية - نيفين طه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بالحى السابع دائرة قسم العبور، بأحد المولات تحت الإنشاء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق وفحصه وتقدير التلفيات.

وتلقى المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث قسم العبور، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مول تحت الإنشاء بالحى السابع دائرة القسم.

وتم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وانتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران، التى أتت على كميات كبيرة من الأخشاب وأدوات البناء، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق، والاستعلام من جهاز مدينة العبور عن ما إذا كان المول مرخص من عدمه، وعما إذا كان له ملف فى الجهاز.