video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:23 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حريق بمول تجارى تحت الإنشاء بالحى السابع بمدينة العبور

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:50 م
حريق بمول تجارى تحت الإنشاء بالحى السابع بمدينة العبور حريق - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بالحى السابع دائرة قسم العبور، بأحد المولات تحت الإنشاء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق وفحصه وتقدير التلفيات.

 

وتلقى المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث قسم العبور، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مول تحت الإنشاء بالحى السابع دائرة القسم.

 

وتم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وانتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران، التى أتت على كميات كبيرة من الأخشاب وأدوات البناء، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات بشرية.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق، والاستعلام من جهاز مدينة العبور عن ما إذا كان المول مرخص من عدمه، وعما إذا كان له ملف فى الجهاز.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر أمنى: كنيسة الأنبا مقار تحت الإنشاء ولا توجد خسائر بشرية

فيديو.. الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كنيسة مقار بشبرا الخيمة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

حريق مول تحت الانشاء

الحى السابعن قسم العبور

اخبار مصر




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة