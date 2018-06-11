حبس عاطل متهم بالاتجار فى مخدر "الاستروكس" ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 150 جراما من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور، كما أمرت بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط "أ.م" عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 150 جراما من مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.