video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 06:20 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار فى مخدر "الاستروكس" ببولاق

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:00 ص
حبس عاطل متهم بالاتجار فى مخدر "الاستروكس" ببولاق مخدرات ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 150 جراما من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور، كما أمرت بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط "أ.م" عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 150 جراما من مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. إدارة مكافحة المخدرات تشن حملات مفاجئة بمحيط مقرات الأندية الكبرى

اخبار الحوادث

حوادث

اخبار مصر

حوادث مصر

الاستروكس

مخدرات

الجيزة

بولاق الدكرور




لا تفوتك
نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

فيديو.. أجمل 10 أهداف فى مونديال 2014 قبل نهائيات روسيا

فيديو.. أجمل 10 أهداف فى مونديال 2014 قبل نهائيات روسيا

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة