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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:54 م
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توتال: لا تأثير لحصار المزارعين بفرنسا على مواقعنا على عمل المصافى

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:23 م
توتال: لا تأثير لحصار المزارعين بفرنسا على مواقعنا على عمل المصافى نفط _ أرشيفية
رويترز
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قالت توتال الفرنسية إن العاملين فى شركة النفط والغاز تمكنوا من دخول أربع مصاف فى فرنسا وإن الحصار الذى يفرضه المزارعون على المواقع لم يؤثر على عملياتها.

 

وأوضحت الشركات التى تدير أربعا من سبع مصاف فى فرنسا أن الحصار يمنع توزيع المنتجات برا من أربع مصاف وستة مستودعات. وقالت إن الخدمات مستمرة بشكل طبيعى فى 2200 محطة وقود فى فرنسا.

 

وبدأ مزارعون فرنسيون فى فرض حصار على مصاف نفطية ومستودعات وقود باستخدام أطنان من البصل والأخشاب والأنقاض فى إطار احتجاج يستمر ثلاثة ايام على خطط تسمح لشركة توتال باستخدام زيت النخيل المستورد فى مصنع للوقود الحيوى.

 


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