تقرير: أوباما التقى 9 مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة سرا

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أكدت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، أجرى خلال الأشهر الأخيرة لقاءات سرية مع 9 مرشحين محتملين على الأقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وذكرت المجلة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن أوباما التقى المرشحين المحتملين بشكل فردى فى مكتبه بواشنطن..موضحة أن من بين هؤلاء المرشحين نائبه السابق جو بايدن والمرشح السابق بيرنى ساندرز والسيناتور إليزابيث وارن وحاكم ولاية ماساتشوستس السابق ديفال باتريك.

وأضاف التقرير أن جميع تلك اللقاءات تمت فى سرية دون حضور حتى من جانب المستشارين المقربين من بعض أولئك المرشحين أو إعلام لهم بتفاصيل اللقاءات لأسباب من بينها غضب أوباما من أن تعرف لقاءاته الخاصة على الملأ، وفقا لما أكده عدد من الأشخاص على علم بتلك اللقاءات لـ"بوليتيكو".

وقالت المجلة، إن اللقاءات أظهرت سياسيين طموحين ساعين إلى طلب النصح من الرئيس السابق الذى يود المشاركة ولكن ليس بشكل مباشر، مؤكدة أن أوباما لم يقدم أى وعود بالدعم فضلا عن أنه من غير المتوقع تزكية أى مرشح للسباق الرئاسى فى 2020 إلا بعد فوره بترشيح الحزب الديمقراطى لخوض الانتخابات.

ورفض مكتب أوباما الرد على طلب للتعليق على الأمر من جانب المجلة والتى لفتت إلى أن أوباما يتفادى إلى الآن الدخول فى نزاع مباشر مع الرئيس الحالى دونالد ترامب باستثناء إصداره تصريحات علنية تنتقد تحركاته لإلغاء الاتفاق النووى الإيرانى وقانون الرعاية الصحية "أوباماكير"، من دون ذكر اسم ترامب.