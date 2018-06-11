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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:57 م
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تعيين أسامة مهدى عضوا متفرغا لشئون التطوير بالقابضة للصناعات الكيماوية

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:43 م
تعيين أسامة مهدى عضوا متفرغا لشئون التطوير بالقابضة للصناعات الكيماوية خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام
كتب : عبد الحليم سالم
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أصدر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام قرارًا بتعيين المهندس أسامة مهدى عبد العال عضوًا متفرغًا لشؤون التطوير بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس فى يناير 2019.

 

 جدير بالذكر أن أسامة مهدى يتمتع بخبرة واسعة فى مجال صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولى ستيرين (إستيرنكس)، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) المتخصصة فى إنتاج الإيثلين والبولى إيثلين.

 

 يأتى هذا فى إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة الهيكلة الإدارية للشركات التابعة لها، والتى تتضمن ضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات وتنويع الخبرات.


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