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تعرف على ساعات العمل للمديرين وأصحاب الأعمال.. 45.4 ساعة المتوسط أسبوعيا

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:00 ص
تعرف على ساعات العمل للمديرين وأصحاب الأعمال.. 45.4 ساعة المتوسط أسبوعيا 45.4 متوسط ساعات العمل الأسبوعية للمديرين وأصحاب الأعمال
كتبت- هبة حسام
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أظهرت نشرة القوى العاملة للربع الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2018"، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط عدد ساعات العمل للمديرين وأصحاب الأعمال بلغ 45.4 ساعة فى الأسبوع.

وبحسب بيانات النشرة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية لها، اختلفت ساعات العمل بين أصحاب الأعمال من مهنة لأخرى، حيث سجل أصحاب الأعمال والمديرين فى مجال العقارات والتأجير أعلى متوسط لساعات العمل فى الأسبوع بـ 60.9 ساعة.

وفى المقابل، جاء أقل عدد ساعات عمل لأصحاب الأعمال والمديرين فى قطاع التعدين بـ 36 ساعة فى الأسبوع، تلاه المديرون وأصحاب الأعمال فى مجال التعليم بـ 39.6 ساعة، ثم مجال الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى بعدد ساعات عمل بلغت 39.7 ساعة أسبوعياً.

وفى عدد مختلف من المهن ومجالات العمل، جاء متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى تلك المهن والوظائف، طبقاً لبيانات جهاز الإحصاء الرسمية خلال الربع الأول من العام الجارى،،،

كالتالى...

- فى قطاع الزراعة والصيد، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 42.2 ساعة.

- فى قطاع التعدين، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 36 ساعة.

- فى قطاع الصناعات التحويلية، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 49 ساعة.

- فى قطاع المياه والصرف الصحى، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 42.8 ساعة.

- فى قطاع التشييد والبناء، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 43.7 ساعة.

- فى قطاع تجارة الجملة والإصلاح، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 51.1 ساعة.

- فى قطاع النقل والتخزين، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 48.1 ساعة.

- فى قطاع خدمات الغذاء والإقامة، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 52.5 ساعة.

- فى قطاع المعلومات والاتصالات، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 50.6 ساعة.

- فى قطاع الوساطة المالية والتأمين، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 49.4 ساعة.

- فى قطاع العقارات والتأجير، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 60.9 ساعة.

- فى مجال الأنشطة العملية والتقنية، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 45.6 ساعة.

- فى مجال الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 54.8 ساعة.

- فى مجال التعليم، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 39.6 ساعة.

- فى قطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 39.7 ساعة.

- فى مجال الفنوان والإبداع والتسلية، بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية لأصحاب الأعمال والمديرين فى هذا المجال 49.2 ساعة.


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