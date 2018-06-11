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الإثنين، 11 يونيو 2018 04:39 م
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تعرف على إجراءات "الزراعة" للرقابة على اللحوم قبل عيد الفطر × 12 معلومة

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:34 م
تعرف على إجراءات "الزراعة" للرقابة على اللحوم قبل عيد الفطر × 12 معلومة الرقابة على اللحوم
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع" عددا من الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لتشديد الرقابة على أسواق اللحوم والمجازر، استعدادا لعيد الفطر المبارك، التى جاءت كالتالى:-

1- إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر.

2- تدعيم الأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ما قبل شهر رمضان.

3- توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.

4- تكثيف المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة.

5- توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

6- التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر.

7- التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ البيع للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك.

8- تنظيم حملات مرورية لمكافحة الذبح خارج المجازر.

9- تشديد الرقابة  على الأسواق المفتوحة للحوم.

10-اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 11 - متابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها خاصة المفروم.

12- متابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.

 


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وزارة الزراعة

اسواق اللحوم

مجازر اللحوم

المنتجات الغذائية




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