تعرف على إجراءات "الزراعة" للرقابة على اللحوم قبل عيد الفطر × 12 معلومة

1- إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر.
2- تدعيم الأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ما قبل شهر رمضان.
3- توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.
4- تكثيف المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة.
5- توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.
6- التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر.
7- التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ البيع للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك.
8- تنظيم حملات مرورية لمكافحة الذبح خارج المجازر.
9- تشديد الرقابة على الأسواق المفتوحة للحوم.
10-اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
11 - متابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها خاصة المفروم.
12- متابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.
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