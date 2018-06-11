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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:30 م
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تجديد حبس 14 عضوا بالألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:09 م
تجديد حبس 14 عضوا بالألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا شغب الملاعب-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 14 عضوا بألتراس أهلاوي، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة الثلاثاء الماضي.

 

ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية و البعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة

 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 


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حبس عضوين بـ"ألتراس أهلاوى" 15 يوما بتهمة إثارة العنف والشغب باستاد القاهرة

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محكمة الجنايات

أمن الدولة

التراس أهلاوي




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