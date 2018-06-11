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الإثنين، 11 يونيو 2018 01:03 ص
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تجديد حبس نصاب "العاصمة الإدارية " 15 يوما

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:00 ص
تجديد حبس نصاب "العاصمة الإدارية " 15 يوما نصاب العاصمة الأدارية
كتب محمد إبراهيم
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أمر قاضى المعارضات تجديد حبس موظف بالمعاش، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاستيلائه على 3 ملايين جنيه، عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية ومنح وظائف حكومية لهم.

البداية كانت ببلاغ للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مقدم من أحد المواطنين يتهم شخص ادعى أنه يعمل ضابط حاليا فى إحدى الجهات الأمنية بالبلاد واستولى منه على 400 ألف جنيه، مقدم تخصيص فيلا سكنية بمشروع الدعم الخليجى بالعاصمة الإدارية.

وأسفرت التحريات التى أعدتها أدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة اللواء عاصم الداهش، صحة البلاغ وتبين أن وراء تلك الواقعة المدعو "هانى. ب ف" مواليد 1973 موظف سابق بإحدى الجهات بالمعاش، والسابق اتهامه فى 19 قضية "تبديد وسرقة وسائل نقل وسرقة مسكن وخيانة أمانة"، ومحكوم عليه هارب من 16 سنة سجن.

وأضافت التحريات، أن المتهم انتحل صفة عميد بإحدى الجهات وإيهام ضحاياه بقدرته على تخصيص وحدات سكنية بأسعار بسيطة فى العاصمة الإدارية فضلا عن إيهامهم بقدرته على تخصيص سيارات حديثة خالصة الجمارك وتعيينات فى الوظائف الحكومية وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على 3 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى ضابط مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة، بعد إعداد الأكمنة والخطة المخصصة لضبط المتهم، وأثناء تواجد المتهم بدائرة مدينة نصر ثان تم ضبطه وعثر بحوزته على عشرات الأوراق والمستندات المزورة، التى يستخدمها فى جريمته أبرزها "نماذج لحجز وحدات سكنية وإيصال استلام نقدية وأختام وكراسات مدون بداخلها أرقام هواتف ضحايا ومؤسسات حكومية مهمة و3 هواتف محمولة"، بفحصها تبين وجود محادثات كثيرة مع ضحاياه، كمية كبيرة من الجولات البريدية من وإلى ضحايا وأوراق شخصية خاصة بضحايا المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأرسل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.


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