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بيان القمة الرباعية فى مكة: الاتفاق على دعم الأردن بمبلغ 2.5 مليار دولار

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:12 ص
بيان القمة الرباعية فى مكة: الاتفاق على دعم الأردن بمبلغ 2.5 مليار دولار قمة مكة
كتب عبد الوهاب الجندى
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أصدر المجتمعون بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، بيان ختاميا للاجتماع الذى عقد فى مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية فى الأردن وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة.

قمة مكة
قمة مكة

 

ونص البيان الختامى للقمة على "أنه انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع ، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالى مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكى.

ووفق للبيان الختامى، تتمثل المساعدات الاقتصادية للأردن فى التالى:

 1 - وديعة فى البنك المركزى الأردني.

 2 - ضمانات للبنك الدولى لمصلحة الأردن.

 3 - دعم سنوى لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.

 4 - تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

ومن جانبه أبدى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ابن الحسين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتى الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التى ستسهم فى تجاوز الأردن لهذه الأزمة.

 


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