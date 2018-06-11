بدء الترشح لمجالس إدارة 27 نقابة عامة بمقر ديوان عام القوى العاملة

، وقد لوحظ أن الإقبال ضعف في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، بعد 12 عاما من آخر انتخابات عمالية في 2006.

بدأ منذ قليل، فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة ، للدورة النقابية 2018 /2022، بديوان عام وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، حيث تم تخصص قاعات لقبول أوراق الترشح لعضوية مجالس إدارة 27 نقابة عام

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إن أوراق الترشح تقبل لمجالس إدارة نقابات: الصناعات الهندسية ، والصناعات الكيماوية ، والصناعات الغذائية ، والسياحة والفنادق، والتعليم والبحث العلمي، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الإدارية، والزراعة والري ، وهيئة النقل العام ، والنقل البري ، والنقل الجوي ، والنقل البحري.

كما تقبل لنقابات: الاتصالات ، والسكك الحديد، والمرافق العامة ، والغزل والنسيج ، والبنوك والتأمينات ، والأعمال المالية والضرائب والجمارك، والبريد ، والبترول ، والبناء والأخشاب ، والانتاج الحربي، والعلوم الصحية ، والخدمات الصحية ، والنيابات والمحاكم ، والتجارة ، والمناجم والمحاجر.

وأوضح الوزير، أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي : صورة الرقم القومى سارية ، ومن شهادة الميلاد، وشهادة معتمدة من الجهة التى يعمل بها تتضمن الوظيفة التى يشغلها ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد ، وشهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً ، وشهادة إتمام التعليم الأساسي ، أو شهادة محو الأمية عل الأقل ، وصحيفة الحالة الجنائية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر .

كما تتضمن الأوراق شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية الرشح فى الجمعية العمومية وسداده اشتراكاتها بصفة منتظمة للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية حتى تاريخ فتح باب الترشح ، وإقرار من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص أو مفوض فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل ، فضلا عن أنه غير منضم الى أية منظمة نقابية عمالية من ذات المستوى و التصنيف النقابي المهني .

وتشمل الأوراق -أيضا- إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس صاحب عمل فى أي نشاط تجارى ، أو صناعي ، أو زراعي ، أو خدمي، وإقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس من بين رؤساء القطاعات ، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات ، أو الشركات ، فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، وإقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية ، و شهادة طبية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة تفيد خلو المرشح من السموم ، وشهادة تفيد بأنه تقدم للمديرية بطلب ترشح لرئاسة أو عضوية اللجنة النقابية مرفقاً به أنه قد اجتاز انتخابات المستوى الأول "اللجان النقابية .

وقال "سعفان" : إنه من المقرر أن يعلن أسماء المرشحين غدا الثلاثاء، والطعون والبت فيها 13 يونيو وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، علي أن تجري الانتخابات عقب إجازة العيد 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

وأشار إلي أن انتخابات الاتحادات النقابية العمالية ستجري طبقا للمواعيد التالية، بحيث يفتح باب الترشح 23 يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، علي أن تجري الانتخابات 27 يونيو المقبل وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.