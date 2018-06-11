انقطاع المياه اليوم عن مركز يوسف الصديق بالفيوم من 5 صباحًا لـ2 مساءً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه سيتم قطع المياه عن مركز يوسف الصديق والقرى التابعة له، وذلك ابتداءً من الساعة 5 صباح اليوم الإثنين وحتى الساعة 2 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال الصيانة بخط 600 مم بمنطقة قصر الجبالى.
كما سيتم قطع المياه عن مركز طامية، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين وحتى الساعة 1 مساءً نفس اليوم، نظراً لأعمال الصيانة داخل محطة طامية.
وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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