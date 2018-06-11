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انتخاب مصر لتمثيل الدول العربية فى البرنامج الهيدرولوجى الدولى لليونسكو

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:30 م
انتخاب مصر لتمثيل الدول العربية فى البرنامج الهيدرولوجى الدولى لليونسكو الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى والموارد المائية الأسبق
باريس (أ ش أ)
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افتتح المجلس الهيدرولوجى الدولى لليونسكو أعمال دورته الثالثة والعشرين اليوم الاثنين، بمقر المنظمة فى باريس، حيث انتخب ممثلو الدول الأعضاء بالإجماع مرشح مصر الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى والموارد المائية الأسبق لتمثيل دول المجموعة العربية خلال العامين المقبلين.

وصرح السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو بأن مصر حرصت خلال الأشهر الماضية على المشاركة بفاعلية فى أعمال واجتماعات البرنامج الهيدرولوجى الدولى لاسيما فى ضوء الأهمية البالغة التى توليها للقضايا المرتبطة بالمياه وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى.

وقال بدوى : إن الوفد المصرى لدى اليونسكو تقدم بمشروع قرار تم اعتماده خلال أعمال الدورة الأخيرة للمؤتمر العام لتعزيز دور ذلك البرنامج على الصعيد الدولى ، وتم على أساس ذلك القرار إعادة النظر فى خطة العمل المعتمدة من قبل اليونسكو لعامى 2018 و2019 عبر إيلاء اهتمام أكبر بالموضوعات المتعلقة بالمياه.

وأضاف : إن الوفد المصرى المشارك فى أعمال الدورة الحالية للمجلس سوف يطرح رؤية مصر بشأن سبل تطبيق خطة العمل الحالية للبرنامج المتعلقة بالامن المائى والتحديات الدولية فضلاً عن سبل تأمين موارد مالية لتنفيذ المشروعات المعتمدة من قبل المجلس، مشيرا إلى أن مصر سوف تعرض أيضاً الشوط الذى قطعته فيما يتعلق بتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة كما ستشارك فى المناقشات التى ستتم حول مبادرة الأنهار الكبرى لضمان اتساقها مع المصالح القومية.

يذكر أن البرنامج الهيدرولوجى الدولى هو برنامج حكومى تابع لليونسكو يعمل فى مجال بحوث المياه وإدارة الموارد المائية والتعليم وبناء القدرات وتتولى الدول الأعضاء بالمجلس عدة مسئوليات به من بينها تحسين إدارة المياه على الصعيدين المحلى والعالمى ، فضلاً عن العمل على إذكاء الوعى بشأن القضايا العالمية المتصلة بالمياه.

وكان قد تم انتخاب مصر فى شهر نوفمبر الماضى لعضوية مجلس البرنامج خلال الفترة من 2017  إلى 2021.

 


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