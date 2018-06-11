video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:36 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليوم.. عمومية شركة ستيا لمناقشة موازنة العام المالى 2018-2019

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:00 ص
اليوم.. عمومية شركة ستيا لمناقشة موازنة العام المالى 2018-2019 الدكتور احمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

تعقد اليوم الاثنين الجمعية العامة لشركة ستيا، النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018-2019.

يترأس الجمعية العامة الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للغزل والنسيج، بحضور خالد عبد العزيز رئيس شركة ستيا، وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويستعرض رئيس الشركة خطة العام المقبل لزيادة الإيرادات وخفض الخسائر، وكذلك كيفية مواجهة التحديات التى تواجه الشركة وأبرزها نزيف الخسائر والمديونيات لصالح بعض الجهات الحكومية، وكذلك خطة زيادة الصادرات وتحديث بعض المعدات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة "ستيا": خفض الخسائر 34 مليون جنيه العام المالى المقبل

شركة ستيا للاصواف

ستيا للمنسوجات

جمعية شركة ستيا

الجمعية العمومية لستيا

الدكتور احمد مصطفى

خالد عبد العزيز




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة