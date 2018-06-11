اليوم.. عمومية شركة ستيا لمناقشة موازنة العام المالى 2018-2019

تعقد اليوم الاثنين الجمعية العامة لشركة ستيا، النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018-2019.

يترأس الجمعية العامة الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للغزل والنسيج، بحضور خالد عبد العزيز رئيس شركة ستيا، وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويستعرض رئيس الشركة خطة العام المقبل لزيادة الإيرادات وخفض الخسائر، وكذلك كيفية مواجهة التحديات التى تواجه الشركة وأبرزها نزيف الخسائر والمديونيات لصالح بعض الجهات الحكومية، وكذلك خطة زيادة الصادرات وتحديث بعض المعدات.