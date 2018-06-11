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النيابة تنتدب لجنة من الآثار وتستعجل تقرير حريق سبيل والدة محمد على باشا

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:29 م
النيابة تنتدب لجنة من الآثار وتستعجل تقرير حريق سبيل والدة محمد على باشا حريق - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أمرت نيابة الازبيكة برئاسة المستشار محمد جمعة، رئيس النيابة، بانتداب لجنة من وزارة الآثار لمعاينة آثار الحريق الذى نشب بسبيل والدة محمد على باشا، كما أمرت بندب المعمل الجنائى لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.
 
وكشفت المعاينة الأولية الحريق، أن الحريق نشب فى إحدى غرف مبنى مجاور بسبب ماس كهربائى فى التكييف، كما أسفر عن امتداده إلى أحد العقارات المجاورة.
 
 
وكانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق في غرفتين أعلى فندق، وبالانتقال تبين أن النيران امتدت لعقار مجاور، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء، وتم السيطرة عليه، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو وفيات.
 
 

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