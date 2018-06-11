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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:35 م
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النيابة تشكل لجنة لفحص 4 أطنان زيت طعام ضبط بمصنع فى إمبابة

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:56 ص
النيابة تشكل لجنة لفحص 4 أطنان زيت طعام ضبط بمصنع فى إمبابة زيت طعام مجهول المصدر - أرشيفية
كتب سليم على
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تحفظت نيابة قسم إمبابة على كمية كبيرة من زيت الطعام، بعد ضبطها داخل مصنع بدائرة القسم، كما أمرت بتشكيل لجنة لفحص عينة من الزيت المضبوط، لبيان مدى صالحيتها.
 
وردت معلومات وردت لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط "ف.ح" صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بإمبابة، فى تجميع كميات من الزيوت السابق استخدامها بمصانع رقائق البطاطس، حيث تعد غير صالحة للاستهلاك، ثم يضيف عليها مذيبات كيمائية ضارة بالصحة، وتنقيتها من الشوائب. وإعادة بيعها مرة أخرى.
 
وبمداهمة المصنع تم ضبط مالكه وبحيازته 4.5 طن من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتبين أن المتهم يعيد تعبئة الزيوت بجراكن بلاستيكية، ثم توزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات، كما تبين أن صاحب المصنع غير حاصل على تراخيص للعمل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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