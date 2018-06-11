النيابة تستعجل التحريات فى واقعة العثور على موظفة مقتولة بشقتها فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، سرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة موظفة وبها عدة طعنات واستدعاء أهلية المجنى عليها للاستماع لأقوالهم .

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة سيدة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين أنها موظفة بالتأمينات ، وأن الجثة بها عدة طعنات نافذة بالجسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث، والتوصل لمنفذى الجريمة، وتم إخطار النيابة التى انتقلت لمعاينة مكان الجريمة وناظرت الجثة أمرت بتشريحها .