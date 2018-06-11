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النيابة تأمر بتشريح جثة تاجر لقى مصرعه على يد زبون لخلافات مالية بالمطرية

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:35 م
النيابة تأمر بتشريح جثة تاجر لقى مصرعه على يد زبون لخلافات مالية بالمطرية جثة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات، بتشريح جثة تاجر لقى مصرعه فى مشاجرة مع أحد الأشخاص بسبب مشادة كلامية على خلاف بيع، كما صرحت النيابة بالدفن عقب التشريح، وتحريات المباحث حول الواقعة.

 

وأكدت التحريات الأولية للواقعة بعد ورود بلاغ لقسم شرطة المطرية بالعثور على جثة تاجر مقتولا داخل شقته وعليه آثار طعنات بسكين.

 

وبالانتقال تبين أن الجثة لتاجر ملابس، وأن مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد زبائنه، تطورت إلى مشاجرة لخلافات بينهما، قام على إثرها المتهم بطعنه بسلاح أبيض "سكين"، فأسقطه قتيلا، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

 

 


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