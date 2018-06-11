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النائب العام الليبى يقرر الإفراج عن أبو زيد دوردة أبرز رموز النظام السابق

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:10 ص
النائب العام الليبى يقرر الإفراج عن أبو زيد دوردة أبرز رموز النظام السابق أبو زيد دوردة
كتب أحمد جمعة
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أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور النيابة العامة ستفرج "مؤقتا" عن عدد السجناء السياسيين من مسؤولى النظام السابق بسبب أوضاعهم الصحية من أبرزهم مدير الأمن الخارجى فى النظام الليبى السابق أبوزيد دوردة.

 

وقال الصور، فى تصريحات صحفية إن قرار الإفراج جاء بعد مطالبة مكتب النائب العام الليبى لجنة الإفراج عن السجناء التابعة لوزارة العدل، بمتابعة ظروف عدد من السجناء من الضباط التابعين للاستخبارات فى النظام الليبى السابق، والنظر فيها.

 

وأضاف أن من بين السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم جبريل الكاديكى، جمال الشاهد، محسن اللموشى، عبدالحميد أوحيدة عمار، وآخرون من الاستخبارات العسكرية والأمن الخارجى فى النظام الليبى السابق.

 

وأكد الصور، أن السجناء المفرج عنهم يمرون بظروف صحية حرجة، ويتلقون العلاج داخل السجن منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية تتطلب متابعة بشكل أدق، وظروف خاصة تستوجب نقلهم إلى مكان آخر بعيدا عن السجن، على حد قوله.


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