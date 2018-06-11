الملياردير الهندى نيراف مودى يهرب لبريطانيا مطالبا بحق اللجوء السياسي

(رويترز)

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الأحد نقلا عن مسؤولين هنود وبريطانيين أن تاجر المجوهرات الملياردير نيراف مودى الذى تتركز حوله قضية احتيال يتجاوز حجمها مليارى دولار فى الهند فر إلى بريطانيا حيث يطالب بحق اللجوء السياسى .

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها لا تقدم معلومات بشأن قضايا فردية. ولم يتسن لرويترز الاتصال بمودى للتعليق على تقرير فاينانشال تايمز.

وكان بنك البنجاب الوطنى وهو ثانى أكبر بنك تابع للدولة فى الهند قد قال فى وقت سابق فى 2018 إن مجموعتين لتجارة المجوهرات يرأسهما مودى وخاله ميهول تشوكسى قد حصلا على نحو 2.2 مليار دولار من البنك عن طريق التحايل بجمع ائتمانات من فروع بالخارج لبنوك هندية باستخدام ضمانات غير قانونية أصدرها موظفون فاسدون بفرع بنك البنجاب الوطنى فى مومباى على مدى عدة سنوات.

وقالت فاينانشال تايمز إن مودى فى لندن يحاول طلب حق اللجوء بسبب تعرضه لما يصفه "باضطهاد سياسي".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية للصحيفة إن الحكومة الهندية تنتظر اتصال هيئات إنفاذ القانون الهندية بها قبل التقدم بطلب لتسليم مودي. وكانت الشرطة الاتحادية الهندية قد وجهت اتهامات لأكثر من 25 شخصا فى مايو أيار من بينهم مودى وتشوكسى وأوشا أنانثوسبرامانيان رئيسة بنك البنجاب الوطنى سابقا واثنين من المديرين التنفيذيين للبنك وثلاث شركات مملوكة لمودي. ونفى مودى وتشوكسى ارتكاب أى مخالفة.