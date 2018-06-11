المغرب ونيجيريا يتفقان على الخطوات التالية لمد خط أنابيب للغاز برا وبحرا

(رويترز)

ذكرت وكالة المغرب العربى للأنباء إن المغرب ونيجيريا وقعا يوم الأحد على إعلان مشترك فى الرباط يحدد الخطوات التالية لاستكمال اتفاق لمد خط لأنابيب الغاز.

وقالت إن البلدين اتفقا على خط الأنابيب فى ديسمبر كانون الأول عام 2016 وبدأت الدولتان دراسات الجدوى التى انتهت بخطة لمد الخط برا وبحرا.

وقال المكتب الوطنى للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب والشركة الوطنية النيجيرية للنفط وهما الهيئتان المشرفتان على خط الأنابيب فى بيان مشترك "لأسباب ذات بعد اقتصادى وسياسى و قانونى وأمنى وقع الاختيار على المسار المختلط " لخط الأنابيب برا وبحرا.

وأضاف البيان أن خط الأنابيب "سيمتد على طول يناهز 5660 كيلومترا كما تم تحديد كلفته".

وقال إن "من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التى سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة".

وتم التوقيع على الإعلان فى حفل رأسه الملك محمد السادس والرئيس النيجيرى الزائر محمد بخاري.