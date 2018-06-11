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المصريون يسترجعون ذكرياتهم مع منتخبهم بهاشتاج "أول فرحة ليا مع المنتخب"

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:35 م
المصريون يسترجعون ذكرياتهم مع منتخبهم بهاشتاج "أول فرحة ليا مع المنتخب" جماهير منتخب مصر
كتبت مريم بدر الدين
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استعاد المصريون ذكرياتهم الجيدة مع منتخبهم على مر السنوات الماضية، تزامنا مع مشاركة المنتخب المصرى فى نهائيات كأس العالم الحالية فى روسيا بعد أيام قليلة، وذلك عبر هاشتاج "أول فرحة ليا مع المنتخب".

 

واستحوذت ذكريات مشاركة مصر فى نهائيات المونديال عام 1990، حيث كانت أخر مشاركة منذ 28 عاما، فكتب حساب باسم تيمو: "كأس العالم 90... كنا بنتفرج ع القناة التليفزيون الأرضى كان NEC ع ما افتكر يعنى.. وساعة ما حسام حسن جاب ضربة الجزاء أبويا قال الله أكبر وقعدت اتنطط ع الكنبه راح شايلنى على كتفه وكنت تقيل أكيد وطلع بيا البلكونة وقال الله اكبر".

التغريدات على الهاشتاج
التغريدات على الهاشتاج

 

فيما قال وليد: "تأهل مصر لكأس العالم 1990 بعد الفوز على الجزائر 1 - صفر صوتى راح 3 أيام بعد الماتش ده"، كما كتب محمود :"لما  اتعادلنا مع  هولندا سنة 90. ولفينا محرم بك  كلها  وروحنا عند  بيت أحمد  الكأس.. وعملنا  احتفالية كبيرة.. أمام  بيته.. كانت أحلى فرحة فعلا".

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بينما كتب أبو ياسين :"كاس الأمم 98 أنا كنت فاكر حسام حسن بيطير فالجو"، وكتب محمد الهوارى: "بطولة كأس الامم 1986 كان عندى 11 سنة"، فيما قال حسام عرابى :"جول طاهر أبو زيد فى المغرب فى الدور قبل النهائى لكاس الأمم الأفريقية عام 1986".

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أما أحمد فتذكر ذكريات كأس الأمم الأفريقية 2006، حيث كتب :"2006 وعمرو زكى بيحط الكورة بدماغو قدام السنغال فى كاس أمم أفريقيا ساعتها حبيت عمرو زكى جدا وكان عندى 5سنين".

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