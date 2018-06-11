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المتحدث باسم الجيش الليبي: تحرير مدينة درنة بالكامل سيتم خلال ساعات

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:04 ص
المتحدث باسم الجيش الليبي: تحرير مدينة درنة بالكامل سيتم خلال ساعات المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى العميد أحمد المسماري
(أ ش أ)
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أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى العميد أحمد المسماري، أن الساعات القادمة ستشهد إعلان تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية.

وقال المسمارى - فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث"، إن قوات الجيش تعمل على تطهير آخر جيوب الإرهابيين وسط المدينة، وأن المعركة شارفت على الانتهاء مع مواجهة كبار قادة تنظيم القاعدة.

كان الجيش الليبى قد أعلن فى وقت سابق السيطرة على 75% من المدينة ودخوله الأحياء الشرقية لها والسيطرة على أجزاء منها، وذلك بعد السيطرة على كل منافذ المدينة.

 


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