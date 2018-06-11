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المتحدث باسم التحالف العربى: حققنا الكثير من الإنجازات مؤخرا باليمن

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:12 م
المتحدث باسم التحالف العربى: حققنا الكثير من الإنجازات مؤخرا باليمن العقيد تركى المالكى المتحدث باسم قوات التحالف العربى
كتب إبراهيم حسان
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أكد العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، تحقيق الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية على الأرض فى اليمن، مشيرا إلى استمرار منح التصاريح لدخول السفن المحملة بالمساعدات.

 

وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن هناك حملة لإزالة الشعارات الطائفية من المناطق المحررة باليمن، مشددا على أن التحالف يدين تهديدات الحوثيين للمدنيين اليمنيين ومسؤولى الإغاثة.

 

وأشار إلى أن هناك زيارة لوفد إعلامى لعدد من الجبهات فى اليمن، متابعا: "هناك تدفق مساعدات مركز الملك سلمان إلى المناطق اليمنية، ونحبط تهريب أموال وجوازات سفر مزورة إلى ميليشيات الحوثى"، مبينا أن محافظة صعدة تظل نقطة انطلاق الصواريخ التى يطلقها الحوثيون، لكن يحقق الجيش اليمنى انجازات كبيرة فى جبهات صعدة.


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العقيد تركى المالكى

التحالف العربى

اليمن

الحوثيين




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