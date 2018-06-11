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القبض على هارب من أحكام تخصص فى سرقة الشقق بمدينة بدر

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:16 م
القبض على هارب من أحكام تخصص فى سرقة الشقق بمدينة بدر المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة بدر، القبض على "محمد ج م" 28 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى " سرقة ، سلاح " بإجمالى حبس 6 شهور وأسبوع، لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال ارتكاب وقائع سرقات المساكن باسلوب "كسر الباب" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الاسلوب، وسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى 400 جنيه من داخل مسكن عامل، وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (2 غويشة ،  صليب ) ومبلغ 3000 جنيه من داخل مسكن ربة منزل، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


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