القبض على هارب من أحكام تخصص فى سرقة الشقق بمدينة بدر

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة بدر، القبض على "محمد ج م" 28 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى " سرقة ، سلاح " بإجمالى حبس 6 شهور وأسبوع، لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال ارتكاب وقائع سرقات المساكن باسلوب "كسر الباب" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الاسلوب، وسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى 400 جنيه من داخل مسكن عامل، وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (2 غويشة ، صليب ) ومبلغ 3000 جنيه من داخل مسكن ربة منزل، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.