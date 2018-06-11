القبض على سائق بحوزته 600 قرص تامول مخدر فى الغردقة

البحر الاحمر - عماد عرفة

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من القبض على سائق بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للمقدم شهاب جابر مدير مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، تفيد قيام المدعو "شحته . م " سائق 75 سنة بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الاحراءات وأخطار العميد مروان العيسوى مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، تم القبض على المتهم وبحوزته 600 قرص تامول مخدر ومبلغ مالى 450 جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.