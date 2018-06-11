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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:56 م
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القبض على المتهمين بقتل طالب لسرقة توك توك بالهرم

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:40 م
القبض على المتهمين بقتل طالب لسرقة توك توك بالهرم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بقتل طالب لسرقة توك توك بالهرم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة "إسلام. خ " طالب بمعهد سياحة وفنادق مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده. 

 

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن 4 عاطلين وراء مقتل المجني عليه للاستيلاء على التوك توك الخاص به، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 


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