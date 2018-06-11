القبض على المتهمين بقتل طالب لسرقة توك توك بالهرم

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بقتل طالب لسرقة توك توك بالهرم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة "إسلام. خ " طالب بمعهد سياحة وفنادق مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن 4 عاطلين وراء مقتل المجني عليه للاستيلاء على التوك توك الخاص به، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.