القبض على المتهمين بقتل طالب لسرقة توك توك بالهرم

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بقتل طالب لسرقة توك توك بالهرم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة "إسلام. خ " طالب بمعهد سياحة وفنادق مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده.
وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن 4 عاطلين وراء مقتل المجني عليه للاستيلاء على التوك توك الخاص به، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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