الطفل المكرم بعد احتضان الرئيس له: شرفت بذلك وأتمنى أن أكون عالما

أكد الطفل المتسابق عبد الرحمن مهدى جمال أحمد خليل الأول على المسابقة المحلية لذوى الاحتياجات الخاصة والمكرم من قبل رئيس الجمهورية باحتفالية ليلة القدر، والذى أوصى الرئيس بزيادة مكافأته أنه تشرف بتكريم الرئيس له.

وأشار عقب احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر فى تصريح خاص، أنه فخور بالتكريم، وأنه سعيد بحضور الاحتفال وباهتمام الرئيس به، متمنيا أن يكون عالما من العلماء.

يأتى ذلك بعد تكريم الرئيس للطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة "كفيف" وقد رصدت الوزارة له مكافأة 20 ألف جنيه، وطالب الرئيس بزيادة مكافأته قائلا هنديله مكافأة كويسة واحتضنه.

وفى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرر وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة رفع مكافأة المتسابق عبد الرحمن مهدى جمال أحمد خليل الأول على المسابقة المحلية لذوى الاحتياجات الخاصة من عشرين ألف جنيه إلى ستين ألف جنيه ، مع إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة فى المسابقة العالمية القادمة للقرآن الكريم مباشرة بدون تصفيات تمهيدية.