الصدر: على العراقيين التوحد بدلا من السعى لإعادة الانتخابات

(أ ف ب)

دعا رجل الدين الشيعى البارز مقتدى الصدر العراقيين، اليوم الاثنين، إلى التوحد بدلا من حرق صناديق الاقتراع أو السعى لإعادة الانتخابات التى جرت فى 12 مايو وأدت لتصاعد التوتر فى البلاد.

وكتب الصدر فى مقال نشره مكتبه على موقعه على الإنترنت بعد يوم من اندلاع حريق فى مخزن لصناديق الاقتراع "فكفاكم صراعا من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ والسلطة والحكم".

وشكل الزعيم الشيعى الشعبى، مقتدى الصدر، الذي حصلت قائمته "سائرون" على المركز الاول، فى الانتخابات التشريعية العراقية، تحالفا، الخميس الماضى، يجمعه مع قائمتين، فيما يستعد العراق للقيام بعمليات فرز جديدة لأصوات الناخبين .

بعد تزايد الاتهامات بتزوير أصوات ناخبين، صوت البرلمان العراقى، يوم الأربعاء، على إلزام مفوضية الانتخابات، بإعادة العد اليدوى، للأصوات لقرابة 11 مليون بطاقة انتخابية، وإلغاء أصوات الناخبين خارج البلاد والنازحين، وانتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الامر.