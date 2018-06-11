الصحفيين تعلن انعقاد لجنة تحت التمرين 24 و25 يونيو الجارى

كتب محمد السيد

عقدت لجنة القيد بنقابة الصحفيين اجتماع لها مساء أمس الأحد لتحديد ميعاد انعقاد لجنة القيد بجدول تحت التمرين وجلسة نقل الأعضاء الذين امضوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين الى جدول المشتغلين.

واتفق اعضاء اللجنة المشاركون فى الاجتماع وهم خالد ميرى وابراهيم ابو كيلة وحسين الزناتى على موعد مبدائى لانعقاد اللجنة وهو يومى 24 و25 يونيو الجارى، وانه حال حدوث اى طوارئ سيتم تاجيل اللجنة لشهر يوليو ، كما قرروا ارجاء تحديد ميعاد لجنة المشتغلين الى عقب الانتهاء من اجازة عيد الفطر المبارك.