السيطرة على حريق كنيسة أبو مقار بشبرا الخيمة ولا خسائر فى الأرواح

(أ ش أ)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على الحريق الذى اندلع فجر اليوم فى كنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار رجال المعمل الجنائى لفحصه ومعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا باندلاع حريق بكنيسة الأنبا مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة، وتم على الفور الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحريق.

وأكدت التحريات الأولية أن الحريق شب فى أحد المحولات الكهربائية المجاورة للكنيسة ثم امتد إلى أحد السقالات الخشبية المحيطة بالكنيسة الجارى إنشاؤها بالمنطقة ثم امتد باقى المبنى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع أى خسائر بشرية.