video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 07:20 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

السيطرة على حريق كنيسة أبو مقار بشبرا الخيمة ولا خسائر فى الأرواح

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:07 ص
السيطرة على حريق كنيسة أبو مقار بشبرا الخيمة ولا خسائر فى الأرواح حريق كنيسة أبو مقار
(أ ش أ)
إضافة تعليق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على الحريق الذى اندلع فجر اليوم فى كنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار رجال المعمل الجنائى لفحصه ومعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا باندلاع حريق بكنيسة الأنبا مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة، وتم على الفور الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحريق.

وأكدت التحريات الأولية أن الحريق شب فى أحد المحولات الكهربائية المجاورة للكنيسة ثم امتد إلى أحد السقالات الخشبية المحيطة بالكنيسة الجارى إنشاؤها بالمنطقة ثم امتد باقى المبنى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع أى خسائر بشرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر أمنى: كنيسة الأنبا مقار تحت الإنشاء ولا توجد خسائر بشرية

حريق

حريق كنيسة

كنيسة أبو مقار

شبرا الخيمة




لا تفوتك
نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

فيديو.. أجمل 10 أهداف فى مونديال 2014 قبل نهائيات روسيا

فيديو.. أجمل 10 أهداف فى مونديال 2014 قبل نهائيات روسيا

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة