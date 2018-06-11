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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:26 ص
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية بالهرم ، و  تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات  وتم عملية اخماد الحريق.

وفيما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

 


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