السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية بالهرم ، و تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

وفيما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.