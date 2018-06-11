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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:37 م
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السلطات فى آسيا تكافح المراهنات غير القانونية قبل كأس العالم

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:15 ص
السلطات فى آسيا تكافح المراهنات غير القانونية قبل كأس العالم اعلام الدول المشاركة فى كأس العالم
رويترز
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تستعد قوات إنفاذ القانون فى آسيا لمحاربة القائمين على المراهنات بشكل غير قانونى الذين زادوا من أنشطتهم فى المنطقة قبل نهائيات كأس العالم مستغلين التكنولوجيا الذكية والعملات الرقمية للهروب من المحاكمة.

وقال خبراء فى هذا المجال إن المراهنات بشكل غير قانونى فيما يتعلق بمباريات كأس العالم تنتشر فى دول مثل تايلاند وماليزيا حيث تحظى كرة القدم بشعبية جارفة بينما لا توجد فى مثل هذه الدول بدائل قانونية تنظم عملية المراهنات.

ويقولون إنه حتى فى كوريا الجنوبية وهونج كونج، حيث تجرى المراهنات بشكل قانونى عبر هيئات مسجلة، تؤثر المراهنات بشكل غير قانونى بشكل كبير على السوق القانونية.

ويقول خبراء إن هذه النوعية من المراهنات انتقلت إلى الشبكة العنكبوتية ومنصات الهواتف المحمولة التى توفر نطاقا أوسع لخيارات المراهنات مقارنة مع الجهات القانونية للمراهنات، مما يزيد صعوبة ضبطها من قبل وكالات إنفاذ القانون.

وقالت شرطة هونج كونج ومكاو إن العصابات الإجرامية كثيرا ما استخدمت منصات مثل (ويتشات) لطرح المراهنات.

وقالت الشرطة الدولية (الإنتربول) ونادى الفروسية فى هونج كونج الذى يدير عمليات المراهنات فى سباقات الخيول وكرة القدم فى هونج كونج إن العملات الرقمية مثل البتكوين ساعدت القائمين على المراهنات بشكل غير قانونى على تسهيل نشاطهم.

ويقول نادى الفروسية إن عائدات المراهنات بشكل غير قانونى فى هونج كونج هذا العام بما فى ذلك خلال نهائيات كأس العالم التى تستضيفها روسيا ستبلغ 68 مليار دولار على الأقل مقارنة مع 6.5 مليار دولار فى سنغافورة و79 مليار دولار فى كوريا الجنوبية سنويا.

وقال نادى الفروسية إن المراهنات فى هونج كونج من المتوقع أن تحقق 750 مليون دولار هونج كونج خلال كأس العالم فقط.

وقال مديرون تنفيذيون فى مجال المراهنات إن من المتوقع أن تكون المراهنات بشكل غير قانونى أكبر منها خلال نهائيات كأس العالم التى استضافتها البرازيل فى عام 2014 ويرجع ذلك لقرب المناطق الزمنية بين روسيا ودول منطقة آسيا.

وكثير من المراهنات بشكل غير قانونى تسهلها شركات مسجلة فى الخارج خاصة فى الفلبين والتى تبيع تراخيص مراهنات عبر الإنترنت إلى المشغلين.

 

 


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