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الإثنين، 11 يونيو 2018 02:24 م
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السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة 6 آلاف جنيه من محل بقالة فى قنا

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:20 م
السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة 6 آلاف جنيه من محل بقالة فى قنا حبس - أرشيفية
قنا - هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى، على عاطل بالسجن 3 سنوات، بتهمة سرقة مبلغ مالى من محل بقالة بقرية الحلفاية قبلى بنجع حمادى شمال محافظة قنا.

 

وتعود أحداث القضية، إلى 29 سبتمبر 2016، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم فى الواقعة المقيدة برقم 615 لسنة 2017 كلى قنا، "همام.م.ع" 20 عامًا، عاطل، سرقة مبلغ 6 آلاف جنيه بالإكراه من محل بقالة، بعد أن قام بالتعدى على صاحب المحل مستخدمًا سلاح أبيض، وإصابته والاستيلاء على المسروقات.

 

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى حملت رقم 4797 لسنة 2017 جنايات نجع حمادى، وقضت فيها هيئة المحكمة برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبو كريشة وهانى عبد الآخر، وسكرتارية خالد عبد العظيم وخالد محمد وأسامة الأمير، بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.

 


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