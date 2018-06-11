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السجن المؤبد لـ3 متهمين بحيازة أسلحة نارية وإطلاق نيران على قوة أمنية بقنا

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:30 م
السجن المؤبد لـ3 متهمين بحيازة أسلحة نارية وإطلاق نيران على قوة أمنية بقنا حبس - أرشيفية
قنا - هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة وإطلاق النيران على قوة أمنية بمركز دشنا شمال محافظة قنا.
 
وتعود أحداث القضية إلى 26 يونيو 2015، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين فى الواقعة المقيدة برقم 3193 لسنة 2015 كلى قنا، "عبدالله.ا.ع" 25 عامًا، عامل، و "نشأت.ا.ا" 37 عامًا، سائق، و "عزت.ف.ع" 45 عامًا، جزار، تهمة حيازة 3 بنادق آلية وطلقات نارية، واستعمال القوة والعنف والتهديد ضد 3 من معاونى مباحث دشنا، وإطلاق النيران على القوة الأمنية، أثناء محاولة ضبطهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة.
 
وتم إحالة القضية الى محكمة الجنايات، وقيدت فيها برقم 8820 لسنة 2015 جنايات دشنا، وقضت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهانى عبد الآخر، وسكرتارية خالد عبد العظيم وخالد محمد وأسامة الأمير، المتهمين بمعاقبة المتهمين، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.

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