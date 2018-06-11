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الرئيس الموريتانى يجرى تعديلات وزارية على حكومة يحيى ولد حدمين

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:53 م
الرئيس الموريتانى يجرى تعديلات وزارية على حكومة يحيى ولد حدمين الرئيس الموريتانى
أ ش أ
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أعلنت الإذاعة الموريتانية، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا أجراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، على حكومة المهندس يحيى ولد حدمين.

ووفق التعديل تم تعيين الموفد الأممى السابق لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزيرا للخارجية، وخديجة أمبارك فال وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة، ومحمد الأمين ولد الشيخ وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمى باسم الحكومة، ومريم بنت بلال وزيرة للشباب والرياضة، والناها بنت حمدى ولد مكناس وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

 

 


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