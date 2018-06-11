الرئيس الأوكرانى يوقع على قانون إنشاء محكمة لمكافحة الفساد

كييف (أ ش أ)

وقع الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو اليوم الإثنين، قانونا حول إنشاء محكمة لمكافحة الفساد فى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية فى نسختها الإنجليزية أن إنشاء محكمة لمكافحة الفساد كانت أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.

يذكر أن المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات أعلنت فى 7 ديسمبر 2016 أن أوكرانيا لا تزال تعد من أكثر بلدان أوروبا فسادا موضحة أن دعم الاتحاد الأوروبى والإصلاحات التى أجرتها السلطات الأوكرانية فى مجال مكافحة الفساد لم تأت بالنتيجة المرجوة ولذا حث صندوق النقد الدولى والولايات المتحدة، كييف على إنشاء المحكمة.