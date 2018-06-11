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الداخلية الإيطالية: إنقاذ حياة الناس واجب ونرفض تحويل إيطاليا لمعسكر للاجئين

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:04 م
الداخلية الإيطالية: إنقاذ حياة الناس واجب ونرفض تحويل إيطاليا لمعسكر للاجئين نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
روما (أ ش أ)
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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى إن إنقاذ حياة الناس واجب، لكنه شجب تحويل إيطاليا إلى "معسكر للاجئين".

وكتب سالفينى على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى اليوم الاثنين، "سفينة (سى ووتش) التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية وترفع العلم الهولندى، تقبع اليوم أيضا قبالة سواحل ليبيا فى انتظار تحميل دفعة أخرى من المهاجرين، بالطبع لإحضارهم إلى إيطاليا".

وأشار - وفقا لوكالة أنباء آكى الإيطالية، إلى أن الأمر يتعلق بـ"جمعية ألمانية، وسفينة هولندية قريبة من مالطا التى لا تحرك ساكنا، وفرنسا التى تمارس الرفض، وأوروبا التى لا تهتم بالمسألة".

كما شدد سالفينى قائلا: "كفى، إن إنقاذ الأرواح واجب، لكن لا لتحويل إيطاليا إلى مخيم ضخم للاجئين"، واختتم بالقول: "لقد توقفت إيطاليا عن إحناء رأسها وإبداء الطاعة، فهناك من يقول لا هذه المرة"، مستشهدا بحملة "لنغلق الموانئ"، التى أطلقها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى.

 


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