video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 03:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

"الجارديان": تراجع حاد فى قيمة "بيتكوين" بعد قرصنة بورصة بكوريا الجنوبية

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:04 م
"الجارديان": تراجع حاد فى قيمة "بيتكوين" بعد قرصنة بورصة بكوريا الجنوبية بيتكوين -أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن سعر "بيتكوين" والعملات الإلكترونية الأخرى قد شهد تراجع كبير بعد اختراق بورصة العملات الإلكترونية بكوريا الجنوبية "كوينرايل" خلال عطلة الأسبوع، وقد أكدت تغريدة من البورصة أن الهجوم الإلكترونى تسبب فى تراجع سعر بيتكوين 10% خلال يوم الأحد وهو الانخفاض الأكبر فى شهرين.

 وقد خسرت أشهر عملة إلكترونية فى العالم 500 دولار فى ساعة لتراجع من 6.627  فى بورصة بيتستام بلوكسمبرج، بينما سجلت أغلب العملات الرقمية الأخرى خسائر كبرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الأخير يسلط الضوء على غياب الأمن والتنظيم الضعيف لأسواق العملات الإلكترونية العالمية، وقالت كوين ريل فى بيان إن 70% من إجمالى العملة والاحتياطى قد تم تخزينه بأمان ونقل إلى "محفظة باردة" أى ليست متصلة بالإنترنت، وتم سحب أو تجميد ثلثى البيتكوين التى تم سرقتها  فى شراكات مع البورصات التى لها صلة أو شركات العملة.

وقالت كوينرايل فى بيان لاحقا إن نظامها تضرر من تدخل إلكترونى يوم الأحد، مما تسبب فى خسارة 30% من العملات المتداولة فى البورصة، ولم تحدد القيمة الكمية، لكن وكالة الأنباء المحلية يونهاب قدرت أن ما يقرب من 40 مليار وون، أى حوالى 27.8 مليون استرلينى من العملات الافتراضية قد سرقت.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس 4 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالمنوفية

تجديد حبس 8 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السطو بالمنوفية

البيتكوين

العملات الرقمية

قرصنة

كوريا الجنوبية

بورصات

اخبار العالم




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة