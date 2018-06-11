"الجارديان": تراجع حاد فى قيمة "بيتكوين" بعد قرصنة بورصة بكوريا الجنوبية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن سعر "بيتكوين" والعملات الإلكترونية الأخرى قد شهد تراجع كبير بعد اختراق بورصة العملات الإلكترونية بكوريا الجنوبية "كوينرايل" خلال عطلة الأسبوع، وقد أكدت تغريدة من البورصة أن الهجوم الإلكترونى تسبب فى تراجع سعر بيتكوين 10% خلال يوم الأحد وهو الانخفاض الأكبر فى شهرين.

وقد خسرت أشهر عملة إلكترونية فى العالم 500 دولار فى ساعة لتراجع من 6.627 فى بورصة بيتستام بلوكسمبرج، بينما سجلت أغلب العملات الرقمية الأخرى خسائر كبرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الأخير يسلط الضوء على غياب الأمن والتنظيم الضعيف لأسواق العملات الإلكترونية العالمية، وقالت كوين ريل فى بيان إن 70% من إجمالى العملة والاحتياطى قد تم تخزينه بأمان ونقل إلى "محفظة باردة" أى ليست متصلة بالإنترنت، وتم سحب أو تجميد ثلثى البيتكوين التى تم سرقتها فى شراكات مع البورصات التى لها صلة أو شركات العملة.

وقالت كوينرايل فى بيان لاحقا إن نظامها تضرر من تدخل إلكترونى يوم الأحد، مما تسبب فى خسارة 30% من العملات المتداولة فى البورصة، ولم تحدد القيمة الكمية، لكن وكالة الأنباء المحلية يونهاب قدرت أن ما يقرب من 40 مليار وون، أى حوالى 27.8 مليون استرلينى من العملات الافتراضية قد سرقت.