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التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات بالوجه القبلى

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:00 ص
التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات بالوجه القبلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية فى فروع ومنافذ الشركة فى محافظات الوجه القبلى، من خلال مخازن الجملة، إضافة إلى توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية والدواجن واللحوم للمواطنين خاصة مع دخول عيد الفطر المبارك.

وأضاف والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة تقوم بزيادة طرح منتجات الدواجن المجمدة حاليا سواء من خلال فروعها أو الشوادر التى تنظمها الشركة، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار ضخ السلع.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على رؤساء الشركات التابعة للشركة للقابضة للصناعات الغذائية باستمرار طرح السلع بكميات كبيرة خلال الأيام الحالية والاستعداد لعيد الفطر المبارك، من خلال توفير منتجات الكعك والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وكذلك طرح اللحوم الطازجة، مطالبًا باستمرار مد محافظة شمال سيناء بكافة السلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع المحافظ سواء من خلال منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة أو القوافل.


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المصرية للجملة

محمد عاطف

السلع المدعمة

الوجه القبلى




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