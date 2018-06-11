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التعليم: اللفظ الوارد فى امتحان اللغات بجبر الثانوية ليس خطأ

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:15 م
التعليم: اللفظ الوارد فى امتحان اللغات بجبر الثانوية ليس خطأ امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أعلن مستشارى الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل ما تردد بشأن وجود خطأ فى امتحان اللغات لطلاب الثانوية العامة فى مادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث أكدوا أن اللفظ الوارد في الامتحان ليس خطأ و لكنه غير المستخدم في الكتاب المدرسي.
 
وأضافوا فى بيان صحفى، أن استخدام مصطلح direction component الوارد في الامتحان ليس له غير معني واحد، وهو المركبة الاتجاهية للمتجه وليس هناك اَي نوع من اللبس بينها و بين المركبة الجبرية، مضيفين: "ليس هناك في الكتاب الا مركبتين و هما المركبة الجبرية algebraic component  والأخري المركبة الاتجاهية vector component أو direction component  ولكن اللفظ المستخدم في الكتاب هو vector component".
 
وأشاروا إلى أنه فى حال ورد لفظ direction component في الامتحان فلا يفهم منه الا إيجاد المركبة الإتجاهية لانه ليس هناك احتمال آخر لأن لغة الطالب في هذه المرحلة تمكنه من فهم ان المطلوب هو المركبة الإتجاهية، حيث إن الكلمتان vector و direction مترادفتان و ليس هناك اَي لَبْس من استخدام احداهما مكان الاخري، مؤكدين أن هناك من القواميس ما يؤيد وجهة نظرنا.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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