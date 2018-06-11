التعليم: اللفظ الوارد فى امتحان اللغات بجبر الثانوية ليس خطأ

كتب محمود طه حسين

أعلن مستشارى الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل ما تردد بشأن وجود خطأ فى امتحان اللغات لطلاب الثانوية العامة فى مادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث أكدوا أن اللفظ الوارد في الامتحان ليس خطأ و لكنه غير المستخدم في الكتاب المدرسي.

وأضافوا فى بيان صحفى، أن استخدام مصطلح direction component الوارد في الامتحان ليس له غير معني واحد، وهو المركبة الاتجاهية للمتجه وليس هناك اَي نوع من اللبس بينها و بين المركبة الجبرية، مضيفين: "ليس هناك في الكتاب الا مركبتين و هما المركبة الجبرية algebraic component والأخري المركبة الاتجاهية vector component أو direction component ولكن اللفظ المستخدم في الكتاب هو vector component".

وأشاروا إلى أنه فى حال ورد لفظ direction component في الامتحان فلا يفهم منه الا إيجاد المركبة الإتجاهية لانه ليس هناك احتمال آخر لأن لغة الطالب في هذه المرحلة تمكنه من فهم ان المطلوب هو المركبة الإتجاهية، حيث إن الكلمتان vector و direction مترادفتان و ليس هناك اَي لَبْس من استخدام احداهما مكان الاخري، مؤكدين أن هناك من القواميس ما يؤيد وجهة نظرنا.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.