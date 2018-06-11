التصريح بتشريح جثة مجهولة الهوية عثر عليها بمقابر الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شخص مجهول الهوية عثر عليه متحللاً بمنطقة مقابر الحوامدية، وأخذ عينة منها لإجراء تحليل "دى أن أى" للتعرف على هوية صاحبها، كما أمرت بفحص بلاغات التغيب خلال الفترة الأخيرة، للتوصل لأهلية صاحب الجثمان.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بالحوامدية، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشخص مجهول فى حالة تحلل، وحرر محضر بالواقعة، وجار إجراء التحريات لكشف غموض الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.