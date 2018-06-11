الإمام الأكبر ينعى طالبة إندونيسية صدمتها سيارة بمدينة نصر

كتب لؤى على

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الطالبة الإندونيسية بجامعة الأزهر "فاطمة بنت درسام"، التى لقيتْ مصرعها اليوم الأحد، إثر اصطدام سيارة بها فى الحى السابع بمدينة نصر.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر الكبير بأبنائه من الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم الذين يمثلون سفراء الأزهر لنشر الوسطية والتعايش والسلام، معربًا عن خالص التعازى لأسرة الطالبة الفقيدة ولإندونيسيا رئيسًا وحكومةً وشعبًا ولجميع أبنائه من الطلاب الوافدين، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.