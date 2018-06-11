الإمام الأكبر يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر المبارك

كتب لؤى على

البابا تواضروس: الأعمال والأنشطة الفنية والثقافية يجب أن تدعم القيم الوطنية فى المجتمع المصرى

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لتهنئة فضيلته وكافة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

قدم فضيلة الإمام الأكبر الشكر لقداسة البابا تواضروس على التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن زيارة قداسته اليوم تعد تجسيدًا لروح المحبة التى تجمع بين أبناء هذا الوطن من مسلمين ومسيحيين، والذين تمكنوا من خلال وحدتهم من مواجهة جميع التحديات والتهديدات التى تستهدف وطنهم.

وأشاد فضيلته بالدور الذى يقوم به بيت العائلة المصرية وبالنتائج التى حققها فى بث روح الوحدة الوطنية من خلال التواصل مع الشباب فى المساجد والكنائس والأديرة والأندية والمراكز الشبابية، مؤكدًا أهمية إبراز النماذج الوطنية وتكريمها لتكون قدوة للشباب.

من جانبه، أكد البابا تواضروس أن التلاحم بين المصريين في الأعياد والمناسبات المختلفة، أصبح من القيم والثوابت التي تميز أبناء المجتمع المصري، مضيفًا أن الأعمال والأنشطة الفنية والثقافية يجب أن تعمل على دعم هذه القيم النبيلة في المجتمع المصري، بدلًا من الأعمال الخارجة على قيم وثقافة الشعب المصرى.