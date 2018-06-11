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الإثنين، 11 يونيو 2018 07:01 م
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الإعصار باد يزداد قوة قبالة ساحل المكسيك

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:36 م
الإعصار باد يزداد قوة قبالة ساحل المكسيك اعصار - أرشيفية
أ ف ب
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ازدادت قوة إعصار باد، اليوم الاثنين، ليصبح عاصفة من الفئة الثالثة فى المحيط الهادئ قبالة ساحل المكسيك، إلا أنه يتوقع أن لا يضرب اليابسة، وعند الساعة 13.00 بتوقيت جرينتش كان الاعصار على بعد 380 كم جنوب غرب مانزانيلو ترافقه رياح بسرعة 4185 كم فى الساعة، بحسب وكالة المكسيك الوطنية للطقس.

وقال مركز الأعاصير الوطنى الأمريكى، ومقره ميامى، إن الإعصار سيبدأ فى فقدان زخمه تدريجيا فى أثناء توجهه إلى الشمال الغربى، الثلاثاء، بينما قال خبراء مكسيكيون، إن إعصار باد - الثانى فى موسم أعاصير المحيط الهادئ - يمكن أن يصل إلى اليابسة، الجمعة، ويضرب منتجع كابو سان لوكاس السياحى، ولكنه سيكون عاصفة إستوائية، فيما صدر إنذار من عاصفة إستوائية على ساحل المكسيك الجنوبى الغربى من مانزانيلو حتى كابو كورينتيس، وهى منتجعات يقصدها السياح.

 


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