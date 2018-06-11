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الأرصاد الفرنسية ترفع حالة الطوارئ تحسبا لقيام عواصف شديدة

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:29 ص
الأرصاد الفرنسية ترفع حالة الطوارئ تحسبا لقيام عواصف شديدة أعاصير مدمرة - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ تحسبا لقيام عواصف شديدة ونزول أمطار قد تصل إلى سيول، وقالت الهيئة الفرنسية إن 25 منطقة على مستوى الجمهورية تخضع للطوارئ والتحذير من اللون البرتقالى.

 

وأوضحت الأرصاد الفرنسية، أن هناك عواصف ورياح عاتية سوف تضرب البلاد، ومن المحتمل أن تتعرض الكثير من المناطق للأعاصير والفيضانات، وأنه ليس من المستبعد أن يتم رفع الطوارئ إلى درجة أعلى فى المساء، وذلك يتوقف على شدة العوامل الجوية والتى ستشهدها فرنسا.

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، من اتخاذ الاحتياطات الكاملة خشية من انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة.


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