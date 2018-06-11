استضافة الأسر المتضررة بحريق الأزبكية بدار مناسبات الحى لحين توفير مسكن لهم

عقد اللواء صبرى عبده، رئيس حى الأزبكية، اجتماعًا مع حسن مهدى، مدير عام الشئون الاجتماعية بالأزبكية، للنظر فى صرف تعويضات للمضارين من حريق 2 حارة السبيل، حيث شهد شارع الجمهورية، بنطاق الحى الأسبوع الماضى، حريقًا فى حارة السبيل.

وقال اللواء صبرى عبده، أنه تم تحرير خطابات إلى قسم الأزبكية نحو المتضررين بسبب الحادث، وتم التنسيق مع مدير دار المناسبات التابعة للحى، لإخلاء الدار واستضافة المتضررين للإقامة والإعاشة.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس حى الأزبكية، أنه سيتم تركيب 3 ركنات للدراجات بشارع الألفى، ضمن مبادرة "سكتك خضرا"، وذلك بالتعاون بين محافظة القاهرة وسفارة الدنمارك ومنظمة نهضة المحروسة، لتحسين خدمات الدراجات فى المدينة من خلال تركيب ركنات للعجل فى انحاء محافظة القاهرة.