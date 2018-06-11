ارتفاع ضحايا غرق مركب قبالة سواحل تونس إلى 84 شخصا

تونس أ ش أ

أعلن الناطق الرسمى باسم محاكم صفاقس مراد التركى، عن ارتفاع أعداد ضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذين تم العثور عليهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة بولاية صفاقس وفِى خليج قابس إلى 84 شخصا.

وأضاف التركي، فى تصريحات اليوم، أن عدد الضحايا الذين تم تسليمهم لذويهم بلغ 55 شخصا، من ضمنهم 54 تونسيا وليبيا فى حين يبلغ عدد جثث الأجانب من ذوى الجنسيات الأفريقية 20 أجنبيا، أما عدد الجثث مجهولة الهوية والتى ما زالت الجهات الطبية والشرطة الفنية بصدد التحرى حول هوية أصحابها فيبلغ تسع جثث.

ولفت الناطق الرسمى باسم محاكم صفاقس إلى أن جميع الوحدات الأمنية من حرس وجيش بحريين لا زالت بصدد مواصلة عملية التفتيش ومراقبة الشواطئ من أجل العثور على جثث أخرى لضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية التى وقعت فجر الأحد 3 يونيو الجارى بسواحل قرقنة.